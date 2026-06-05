Bakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Rahman ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi ve Fidan'ın Rohinga mülteci kamplarını ziyaret etmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Dakka'da temaslarına başladı. Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman ile görüşme gerçekleştirdi.
Fidan'ın Bangladeşli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenlemesi ve ayrıca Cox's Bazar'a giderek Rohinga mülteci kamplarını ziyaret etmesi bekleniyor. - DAKKA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı