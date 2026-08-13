Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın El Alameyn kentinde Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın El Alameyn kentinde Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki temaslarının ardından Mısır'a geçti. Bakan Fidan, El Alameyn kentinde Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı