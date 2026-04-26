Bakan Fidan, ABD'li ara bulucularla görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili ABD'li ara bulucularla görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li ara bulucularla bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı