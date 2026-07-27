Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack’ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşılırken, detaylar hakkında bilgi verilmedi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı bugün Ankara'da kabul etti. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı