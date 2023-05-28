Bakan Fahrettin Koca oyunu Üsküdar'da kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, oy kullanma işlemi sonrası yaptığı açıklamada, 'Bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olsun' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, oy kullanma işlemi sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Bakan Koca'yla birlikte eşi Hale Koca ve oğulları Zahid Esat Koca, Abdülaziz Emir Koca da okula geldi. Oy kullanmak için sıra bekleyen Bakan Koca ve ailesi 3280 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Türkiye Yüzyılı için hayırlı olsun. Dilerim bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olsun" dedi. - İSTANBUL