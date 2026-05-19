Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 19 Mayıs'ta genç sanatçıları kabul etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle bakanlıkta genç sanatçıları kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda genç sanatçıları ağırladı. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yaşayan Miras Okulu' faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Gençlik Şöleni' çerçevesinde bakanlığa gelen Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, hazırladıkları cam mozaik Türk bayrağını Bakan Ersoy'a takdim etti. Bakan Ersoy, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Cam Sanatçısı Sertaç Bayraktar rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan eserin yapım sürecine ilişkin bilgi aldı. Cam mozaik tekniğinin uygulanışını dikkatle inceleyen Ersoy, çalışmanın hangi aşamalardan geçtiğini ve öğrencilerin projeye nasıl katkı sunduğunu sordu.

GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Ersoy; öğrencilerin okul hayatları, sanata olan ilgileri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilere ilerleyen süreçte yeni projeler üzerinde çalışıp çalışmayacaklarını soran Ersoy, çalışmaların bireysel mi yoksa ekip halinde mi yürütüldüğüne ilişkin de bilgi aldı. Ziyarette, geleneksel sanatların genç kuşaklar aracılığıyla yaşatılmasının önemine dikkat çekilirken; kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların gençlerin katkısıyla güçlenerek devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
