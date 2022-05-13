Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz (2)

ECZACIBAŞI'NIN YENİ TESİSİNİ AÇTILAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl 80'inci kuruluş yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki VitrA Karo A.Ş.'nin Bilecik Bozüyük'teki tamamlanan yeni tesisinin açılış programına katıldı. VitrA'nın Bozüyük'teki üretim kampüsünde düzenlenen programa, bakanların yanı sıra Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, VitrA Karo A.Ş. CEO'su Hasan Pehlivan ve çalışanlar katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, son dönemde madencilikte üretim ve ihracat rakamlarında tarihi rekorlar kırdıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ile Dönmez ve beraberindekileri kurdele keserek yeni tesisin açılışını yaptı. İki bakan saha sonra davetlilerle fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.