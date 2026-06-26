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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Venezuela'ya gönderilen yardım ekipleriyle ilgili paylaşım Açıklaması

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Venezuela'daki depremler sonrası Türkiye'nin gönderdiği arama kurtarma ve insani yardım ekiplerine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen yardım ekiplerine ilişkin, "Devletimizin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş Venezuela halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından, Türkiye'den arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Venezuela'ya Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından tahsis edilen 2 A-400M askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığından 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılaydan 2 kişilik insani yardım ekibi, Milli Savunma Bakanlığının İnsani Yardım Tugayından 22 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracının gittiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş Venezuela halkının yanındayız. Rabbim ekiplerimizin yolunu açık, görevlerini muvaffak eylesin. Depremden etkilenen Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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