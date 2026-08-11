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Bakan Çiftçi: Terör bitecek, kardeşlik kazanacak

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, düzenlemenin af veya taviz olmadığını, terörün tüm unsurlarıyla tasfiyesini öngören güçlü bir devlet iradesi olduğunu belirterek 'Terör bitecek, kardeşlik kazanacak, Türkiye güçlenecek' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terör bitecek. Kardeşlik kazanacak. Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı yükselecek" dedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Bu düzenleme; af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi iradesi, Cumhur İttifakımızın kararlılığı ve Gazi Meclisimizin desteğiyle; Terör bitecek. Kardeşlik kazanacak. Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı yükselecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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