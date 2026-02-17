Haberler

Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. Bakan Çiftçi açıklamasında "Bu kardeşlerimiz artık memleketimizin gönül elçileridir" ifadelerine yer verdi.

  • 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli, ülkelerine gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüş yaptı.
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzensiz göçün küresel ölçekte ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu belirtti.
  • Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle doğu-batı ve kuzey-güney hattında cazip bir göç rotasında yer alıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen "Valiler Buluşması" programında 81 ilin valisine hitap etti. Güvenlik ve asayiş başta olmak üzere birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, düzensiz göç ve Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin son verileri paylaştı.

Düzensiz göçün küresel ölçekte en ciddi güvenlik tehditlerinden biri olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle doğu-batı ve kuzey-güney hattında cazip bir göç rotasında yer aldığını söyledi. Bu nedenle dikkatli, tedbirli ve sürdürülebilir bir göç politikasının zorunlu olduğunu ifade etti.

"KESİNTİSİZ MÜCADELE" MESAJI

Göçle mücadelede insan onurunu esas aldıklarını vurgulayan Çiftçi, "İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel değerlerimize halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" dedi.

"MUHACİRE ENSARLIK YAPMAK..."

Anadolu'nun tarih boyunca mazlumların sığınağı olduğunu belirten Çiftçi, "Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir. Din, köken, mezhep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin temel politikasıdır" ifadelerini kullandı.

ÜLKELERİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Bakan Çiftçi, bugüne kadar 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüş yaptığını açıkladı. Dönenlerin "memleketimizin gönül elçileri" olduğunu söyledi.

500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıalbatros :

geri kalan 8 milyon 633bin 875 ??

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ülkelerinde bakmaya devam ediyorsunuz secim icin piar mı bu irlanda 10 kişiyi almak icin meclisi topladı mevclisten red oyu cıktı isvicre kkendi ülkelerine gelmemeleri icin milyonlarca euro ödüyor bbizdede avrupa huzurunu bize borclu acıklamaları yapılıyordu :D

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Kaç suriyeli doğdu? Onu da paylaş. 1.3 milyon gitti, en az iki misli doğum oldu.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Taskin:

suriyeli kardeşlerimize inşallah istedikleri gibi bir ev sahipliği yapmışızdır. türk olarak her dönem mazlum coğrafyaların yanında zalimin karşısında durmayı onur bildik. her daim allah rızasını gözettik. suriyeli komşularımız oldu iyi kimselerdi. bir kavga bir gürültülerine şait olmadık. hep kendi içlerindeydiler. bir gün nasip olurda suriyeye gidersek bizleri dost olarak karşılayacaklarına inanırız

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

kalanlar kaç kişi bunların ne kadarını vatandaş yaptınız bu süre içinde bunlara kaç para harcandı bu harcanan parayı suriyeden isteyecekmisiniz lütfen cevaplarmısınız

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

