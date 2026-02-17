Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen "Valiler Buluşması" programında 81 ilin valisine hitap etti. Güvenlik ve asayiş başta olmak üzere birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, düzensiz göç ve Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin son verileri paylaştı.

Düzensiz göçün küresel ölçekte en ciddi güvenlik tehditlerinden biri olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle doğu-batı ve kuzey-güney hattında cazip bir göç rotasında yer aldığını söyledi. Bu nedenle dikkatli, tedbirli ve sürdürülebilir bir göç politikasının zorunlu olduğunu ifade etti.

"KESİNTİSİZ MÜCADELE" MESAJI

Göçle mücadelede insan onurunu esas aldıklarını vurgulayan Çiftçi, "İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel değerlerimize halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" dedi.

"MUHACİRE ENSARLIK YAPMAK..."

Anadolu'nun tarih boyunca mazlumların sığınağı olduğunu belirten Çiftçi, "Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir. Din, köken, mezhep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin temel politikasıdır" ifadelerini kullandı.

ÜLKELERİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Bakan Çiftçi, bugüne kadar 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüş yaptığını açıkladı. Dönenlerin "memleketimizin gönül elçileri" olduğunu söyledi.