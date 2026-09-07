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Bakan Çiftçi: "Şehirlerimizin emniyeti için kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bakan Çiftçi: 'Şehirlerimizin emniyeti için kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz'
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullarımızda evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizdendir. Kabine Toplantımızın ardından muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladıkları üzere, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerimizi kararlılıkla uygulayacağız. Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Huzur ve güvenliği hayatın her alanında kalıcı hale getirme irademizin en önemli hedeflerinden biri de 'Terörsüz Türkiye'dir. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek, süreci zehirleyecek hiçbir istismara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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