Bakan Çiftçi'den '27 Nisan e-muhtıra' mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün artık e-muhtıralarla hizaya çekilmek istenen bir Türkiye'den; Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye'ye ulaştık" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Nisan e-muhtırası, millet iradesini hizaya çekmeye çalışan vesayetçi aklın son karanlık teşebbüslerinden biri olarak hafızalarımızdadır. Bir zamanlar bu ülkede siyaset, e-muhtıralarla yönlendirilmek istendi. Milletin iradesi, vesayetle baskı altına alınmak istendi. Türkiye'nin istikameti, sandık yerine karanlık odaklar tarafından belirlenmek istendi. Ancak aziz milletimiz, bu dayatmaya rıza göstermedi. Seçilmiş irade geri adım atmadı. Demokrasiye, hukuka ve milli iradeye sahip çıkıldı" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI KARARLILIKLA İNŞA EDİYORUZ'

Bakan Çiftçi, "Bugün artık e-muhtıralarla hizaya çekilmek istenen bir Türkiye'den; Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye'ye ulaştık. Bu büyük yürüyüş; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin iradesiyle, demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur. 27 Nisan'ı unutmadık. Vesayete boyun eğmedik. Milli iradeden taviz vermedik. Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
