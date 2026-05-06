Bakan Çiftçi: Bu devlete, bu millete karşı hizmet borcumuz var

Bakan Çiftçi: Bu devlete, bu millete karşı hizmet borcumuz var
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hepimiz bu aziz milletin evlatlarıyız. Bu devlete, bu millete karşı hizmet borcumuz var. Bu sebeple verilen hiçbir görev; yük ya da sıradan bir vazife olarak görülmemelidir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndaki 'Geleneksel Çarşamba Konferansları' programına katıldı. Programa ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Geleceğin subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldik. Genç kardeşlerimize özellikle şunu ifade ettim; işimizi sevmeden, görevimize gönül vermeden ve aşkla bağlanmadan gerçek başarıya ulaşamayız. Hepimiz bu aziz milletin evlatlarıyız. Bu devlete, bu millete karşı hizmet borcumuz var. Bu sebeple verilen hiçbir görev; yük ya da sıradan bir vazife olarak görülmemelidir. Peygamber Ocağı olarak gördüğümüz bu şanlı çatı altında yetişen her bir kardeşimizin; görevini samimiyetle yerine getiren, emanete sadakat gösteren, ahlaktan, tevazudan ve vicdandan ayrılmayan bir anlayışla hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, geleceğin subay ve astsubaylarıyla birlikte; adaletle, merhametle, aşkla ve milletimizin duasını kuşanarak yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
