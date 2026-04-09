İçişleri Bakanı Çiftçi, Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan polisle görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Beşiktaş'ta polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisi süren komiserle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Resmi temasları kapsamında Azerbaycan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Komiser Burak Tolga Atik ile telefonda görüştü. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hastanede tedavisi devam eden Atik'in yanında hazır bulundu.

Komiserle telefonla görüntülü konuşan Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi temaslarımız kapsamında bulunduğumuz can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, İstanbul Valimiz Davut Gül ziyareti vesilesiyle, İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen menfur saldırıda yaralanan ve iki gündür tedavisi devam eden kahraman komiserimiz Burak Tolga Atik kardeşimiz ile görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Görevleri başında hain saldırıya maruz kalan tüm emniyet mensuplarımız; milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve kamu düzeninin temini için büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapmaktadır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; devletimiz tüm imkanlarıyla kahraman polislerimizin yanındadır. Bu alçak saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını asla zayıflatamayacaktır. Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarımıza üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

