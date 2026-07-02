Bakan Çiftçi: İstişareyi yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta ve AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta ile kıymetli milletvekillerimizin katılımıyla, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlediğimiz İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldik. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmaları, güvenlik alanındaki güncel gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin önceliklerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Toplantımızda; kamu düzeninin korunması, şehirlerimizin güvenliği, afet ve acil durum yönetimi, göç yönetimi, trafik güvenliği ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması başlıklarında istişarelerde bulunduk. Milletvekillerimizin sahadan aktardığı değerlendirmeler, bakanlığımızın çalışmalarına yön veren önemli katkılar sunmaktadır. Bizler; istişareyi yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görüyor, ortak akıl ve güçlü koordinasyonla milletimize daha etkin hizmet sunmayı önceliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için aynı sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı