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İçişleri Bakanı Çiftçi: 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik

İçişleri Bakanı Çiftçi: 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasının sonlandırıldığını açıkladı. Ayrıca yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda; 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik" açıklamasını yaptı.

Bakan Çiftçi, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda; 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik. Yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla da 2'si Gri, 1'i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek #TerörsüzTürkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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