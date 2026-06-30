İçişleri Bakanı Çiftçi: 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda; 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik" açıklamasını yaptı.

Bakan Çiftçi, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda; 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik. Yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla da 2'si Gri, 1'i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek #TerörsüzTürkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı