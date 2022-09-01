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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'a gidiyor

Politika Haberleri

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere Sırbistan'a gidiyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere Sırbistan'a gidiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne iştirak etmek üzere 1- 2 Eylül'de Sırbistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Belgrad'daki zirvenin açılış oturumunda hitapta bulunacak ve zirve marjında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Eylül Politika Haberler

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