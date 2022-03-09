Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önemsiyorum" demişti, Çavuşoğlu 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıl aradan sonra İsrailli bir mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Yaklaşık 2 saat süren kritik görüşmenin ardından kamera karşısına geçen liderlerden Erdoğan, Enerji ve Dışişleri bakanlarının İsrail'e yapacağı ziyaretleri önemsediğini belirtti. Erdoğan'ın bahsettiği ziyaretin detayları da netleşti. Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidiyor

BÜYÜKELÇİ ATAMA SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayının ilk haftasında İsrail ve Filistin'de olacak. İsrailli mevkidaşıyla görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyarette iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor.

FATİH DÖNMEZ DE İSRAİL'E GİDECEK

Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de ülkeyi ziyaret edeceği, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri konusunda çalışmalar yapacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika