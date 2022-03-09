Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önemsiyorum" demişti, Çavuşoğlu 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşme sonrasında "Enerji ve Dışişleri Bakanlarımızın İsrail ziyaretini önemsiyorum" demişti. Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gideceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıl aradan sonra İsrailli bir mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Yaklaşık 2 saat süren kritik görüşmenin ardından kamera karşısına geçen liderlerden Erdoğan, Enerji ve Dışişleri bakanlarının İsrail'e yapacağı ziyaretleri önemsediğini belirtti. Erdoğan'ın bahsettiği ziyaretin detayları da netleşti. Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidiyor
BÜYÜKELÇİ ATAMA SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLECEK
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayının ilk haftasında İsrail ve Filistin'de olacak. İsrailli mevkidaşıyla görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyarette iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor.
FATİH DÖNMEZ DE İSRAİL'E GİDECEK
Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de ülkeyi ziyaret edeceği, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri konusunda çalışmalar yapacağı öğrenildi.