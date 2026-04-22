Bakan Bolat'tan Kosova'da KFOR Karargahı'na ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, resmi ziyareti kapsamında NATO Kosova Gücü (KFOR) Karargahı'nda KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel barış ile istikrarın korunması ele alınırken, söz konusu güvenlik durumunun günümüz ve gelecek için taşıdığı önem vurgulandı. Bakan Bolat temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye, köklü tarihi tecrübesi, uluslararası sorumlulukları ve asker millet anlayışından beslenen barışçı yaklaşımı doğrultusunda; bölgesel güvenliğin sağlanması, istikrarın kalıcı kılınması ve barışın güçlendirilmesi yönündeki kararlı tutumunu sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi ziyareti

Ticaret Bakanı Bolat ayrıca Kosova ziyareti kapsamında başkent Priştine yakınlarındaki Mazgit köyünde Osmanlı Sultanı I. Murad'ın mezarının bulunduğu Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi'ni ziyaret etti ve buradaki bölge halkıyla bir araya geldi. Bakan Bolat türbe ziyaretine ilişkin, "Ecdadımızın Balkanlar'daki kıymetli yadigarlarından biri olan Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi'ni ziyaret ederek, aziz şehidimiz Sultan Murad Han'ın ve tüm şehitlerimizin ruhlarına Fatihalarımızı gönderdik. Sultan Murad Hüdavendigar'ın emaneti olan bu topraklarda, tarihimizin derin izlerini ve kardeşliğimizin köklü temellerini bir kez daha idrak ettik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Balkanlar bölgesindeki dostluk ve iş birliği imkanlarını güçlendirmeye yönelik hedeflerinin altını çizen Bolat, "Bu mukaddes mekanda, aziz şehidimizin ruhu için dualar ederken; milletimizin birliği, devletimizin bekası ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlik bağlarının daim olması için niyazda bulunduk. Ecdadımızın emaneti olan bu kadim mirasa sahip çıkmayı, tarihimizin bize yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak görüyor; Balkanlar'da dostluk, kardeşlik ve iş birliğini güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - PRİŞTİNE

