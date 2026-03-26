Bakan Bolat, DTÖ 14. Bakanlar Konferansı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ ) 14. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulunmak üzere Kamerun'un başkenti Yaounde'ye geldi. Bakan Bolat, Yaounde'de gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı açılış oturumuna katıldı. Bolat toplantının açılış oturumunda gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye'nin kural bazlı uluslararası ticaret sisteminin devamına yönelik beklentilerini ifade ederek, Türkiye'nin, gelişme yolundaki ülkelerin faydasına olacak çalışmalara ve ticaretin dengeli olarak geliştirilerek, küresel refahın yükseltilmesine dönük çabalara öncülük edeceğini dile getirdi. Bakan Bolat, "Bu sorumlulukla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye olarak, çok taraflı sistemin geleceği yönünde bir pozisyon belirleyerek, başta Afrika ülkeleri olmak üzere, en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği "Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması"nın önünü açmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolat'ın konuşması 166 üye ülke temsilcileri tarafından alkışlarla karşılandı. - YAOUNDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

Ünlüler mahkemeye sevk edildi! 5 kişiye tutuklama talebi
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

Kalemi kırıldı!

Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı

Dördüncü hocayı da yolladılar
'Kurtlar Vadisi' ile hafızalara kazınan yalı satışta

Milyonlarca izleyicisi vardı! Fenomen dizideki yalı satıyor
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

Ünlüler mahkemeye sevk edildi! 5 kişiye tutuklama talebi
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu

Bu kez korkuttu!
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım