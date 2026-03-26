Bakan Bolat, DTÖ 14. Bakanlar Konferansı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulunmak üzere Kamerun'un başkenti Yaounde'ye geldi. Bakan Bolat, Yaounde'de gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı açılış oturumuna katıldı. Bolat toplantının açılış oturumunda gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye'nin kural bazlı uluslararası ticaret sisteminin devamına yönelik beklentilerini ifade ederek, Türkiye'nin, gelişme yolundaki ülkelerin faydasına olacak çalışmalara ve ticaretin dengeli olarak geliştirilerek, küresel refahın yükseltilmesine dönük çabalara öncülük edeceğini dile getirdi. Bakan Bolat, "Bu sorumlulukla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye olarak, çok taraflı sistemin geleceği yönünde bir pozisyon belirleyerek, başta Afrika ülkeleri olmak üzere, en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği "Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması"nın önünü açmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolat'ın konuşması 166 üye ülke temsilcileri tarafından alkışlarla karşılandı. - YAOUNDE

