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Bayraktar: Suriye ile enerji ve madencilikte iş birliğini değerlendirdik

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Bakan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile görüşmesinde enerji ve madencilik alanlarında yeni dönemdeki iş birliği imkanlarını ele aldıklarını, Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda süreci kararlılıkla yürüttüklerini belirtti.

'İŞ BİRLİĞİ İMKANLARIMIZI DEĞERLENDİRME FIRSATI BULDUK'

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Bayraktar paylaşımda, "Suriye temaslarımız kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara ile görüşmemizde, iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında başlattığımız yeni dönemi, iş birliği imkanlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasında ortaya koyduğu çözüm odaklı, diyalog temelli ve insani hassasiyetleri merkeze alan güçlü vizyonu doğrultusunda, süreci kararlılıkla yürütüyoruz. Karşılıklı güven zemininde inşa ettiğimiz iş birliklerinin, bölgemizde kalıcı barışın, istikrarın ve ortak refahın tesisine vesile olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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