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Bakan Bayraktar, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Bakan Bayraktar, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bayraktar, burada yaptığı görüşmelerin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi temasta bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Bayraktar, burada gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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