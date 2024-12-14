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Bakan Bak'tan muhalefete: 'Laf atmasını bileceksin, eğer atamıyorsan cevabını alırsın'

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genel Kurul'a hitabı sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu. Bakan Bak, "Laf atmasını bileceksin, eğer atamıyorsan cevabını alırsın" ifadelerini kullandı. Bak'ın konuşmasına tepki gösteren CHP'li vekiller ise bakanı sırtlarını dönerek protesto ettiler.

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Gergin anların da yaşandığı görüşmelerde bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması sırasında tartışma yaşandı.

"LAF ATMASINI BİLECEKSİN, ATAMIYORSAN CEVABINI ALIRSIN"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; cevap süresinin başında Genel Kurul'a hitabı sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu. Bakan Bak, "Enerji ve tempo yüksek olunca alışamıyorsunuz. Laf atmak bir ritüeldir, sanattır. Bu sanatı da ben yıllardır milletvekilliği yaptım burada. Hiçbir bakanla böyle bir duruma düşmedim. Siz kendinize bakın, bırakın bu işleri. Biz de orada bulunduk. Soru sormasını bileceksin, laf atmasını bileceksin. Eğer atamıyorsan kürsüden cevabını alırsın" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROTESTO

Bakan Bak'ın bu sözlerinin ardından CHP'li milletvekilleri bakana sırtlarını dönerek protesto etti. Protesto esnasında CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasında tansiyon yeniden yükseldi. Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın araya girmesinin ardından milletvekilleri yerlerine döndü.

Bakan Bak ayrıca illerde yapılan tesisleşme çalışmaları, olimpiyat ve paralimpik oyunlarına katılan sporcuların başarıları, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalar ile yurtlarda sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler de verdi.

Bakan Bak'tan muhalefete: 'Laf atmasını bileceksin, eğer atamıyorsan cevabını alırsın'
Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
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