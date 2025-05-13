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Bakan Bak, Rize Milletvekili Avcı'nın Babasının Cenaze Törenine Katıldı

Bakan Bak, Rize Milletvekili Avcı'nın Babasının Cenaze Törenine Katıldı
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AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası Hacı Kemal Avcı'nın cenazesi Rize'de toprağa verildi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve birçok siyasi isim katıldı.

Bakan Bak, Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babasının cenazesine katıldı

RİZE - AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası Hacı Kemal Avcı'nın cenazesi Rize'de toprağa verildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası Hacı Kemal Avcı (86), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün evinde hayatını kaybetti. Hacı Kemal Avcı bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Muhammed Avcı, siyasi parti il başkanları ve temsilcileri ile vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Hacı Kemal Avcı'nın cenazesi, namazın ardından Rize Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER KALENDER - Politika
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