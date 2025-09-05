Bakan Alparslan Bayraktar İzmir'de Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'de Valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Bayraktar, İzmir programı kapsamında, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin "Enerjide yönümüz ortak, hedefimiz temiz gelecek" ana temasıyla kentteki bir otelde düzenlediği 14. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK 2025) açılışına katıldı.

Daha sonra Bayraktar, İzmir Valiliğine geçerek Vali Süleyman Elban ile görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bayraktar, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip, İl Başkanı Bilal Saygı ve partililerle bir araya geldi.