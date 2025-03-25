Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı
Özel'in 'Alnınızı karışlarım' tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt

Özel'in skandal tehdidine RTÜK Başkanı'ndan zehir zemberek yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz

Gençlerle buluşan Erdoğan'dan çok sert "sokak terörü" mesajı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

Bakan Alparslan Bayraktar Erzurum'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da valilik, belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıttığı cami etkinliğine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, kentteki temasları kapsamında Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi ve il protokolü tarafından kapıda karşılanan Bayraktar'a çiçek takdim edildi.

Şeref defterini imzalayan Bayraktar, daha sonra Vali Çiftçi'den makamında kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bayraktar, ikindi namazında Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Darülfunun Camisinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "çocuklarla cami şenliği" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Bakan Bayraktar, çocuklara, pamuk şeker ve çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bayraktar, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le bir süre görüştü.

Bayraktar, son olarak AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title