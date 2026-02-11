Bakan Akın Gürlek'ten yemin sonrası ilk açıklama: Milli iradenin huzurunda ant içtik

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan yüksek tansiyonlu yemin töreninin ardından, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna ilk mesajını verdi. Gürlek, yemin töreni sırasında kendisine destek veren milletvekillerine özel olarak teşekkür etti.

"ADALET İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Gürlek, yemin töreninin hemen ardından paylaştığı mesajında "milli irade" ve "hizmet" vurgusu yaptı. Gürlek, "Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.