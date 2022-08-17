Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ü kabul etti Politika Haberleri MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kabul etti. MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kabul etti. Bakan Akar, veda ziyareti kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında kabul etti. Bakan Akar her iki komutana da yeni hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi. Politika Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Hulusi Akar Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ü kabul etti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.