Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ü kabul etti
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kabul etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kabul etti.
Bakan Akar, veda ziyareti kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında kabul etti. Bakan Akar her iki komutana da yeni hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika