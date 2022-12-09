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Bakan Akar'dan "Cemaate selam" yazılı mühimmat iddialarına yanıt: Envanterimizde bu yok

Politika Haberleri

Bakan Akar'dan 'Cemaate selam' yazılı mühimmat iddialarına yanıt: Envanterimizde bu yok

Sosyal medyada gündem olan "Cemaate selam" yazılı mühimmat iddiası Meclis gündemine taşındı. CHP'li Uğur Bayraktutan'ın sorusuna yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde "Cemaate selam" yazısının yer aldığı mühimmata ilişkin "Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK, YOK"

Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kez daha ortaya atıldığına dikkat çeken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP'li Bayraktutan'ın sorusuna cevaben, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor, çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok" ifadelerini kullandı.

İşte bahsi geçen o mühimmat;

Bakan Akar'dan 'Cemaate selam' yazılı mühimmat iddialarına yanıt: Envanterimizde bu yok

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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