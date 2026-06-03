Bahreyn ordusu: "İran'ın sivilleri hedef alan saldırısı, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali"

Bahreyn ordusu, İran'ın sivilleri hedef alan 3 füze ve insansız hava araçlarının engellediğini, bu saldırıların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Bahreyn ordusu, İran saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İran'ın Bahreyn'de sivilleri hedef alan füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği "alçakça saldırılarla sistematik düşmanca yaklaşımını sürdürdüğü" ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin, 3 füze ve bir dizi insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ülkeyi korumak için tüm silahların ve birliklerin en yüksek hazırlık ve savunma seviyesinde olduğu vurgulanarak, "Füzelerin ve insansız hava araçlarının sivilleri ve özel mülkiyeti hedef almak için kasıtlı olarak kullanılması, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" denildi. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı