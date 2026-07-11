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CHP'li meclis üyelerine 'tiyatro' soruşturması

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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz için 'tiyatro' ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP'li Nazife Aktaş ve Gencay Özkan hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

BAHÇELİEVLER Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde kolluğa talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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