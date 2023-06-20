Bahçeli: Yeni bir anayasa hazırlanmalı ve AYM'ye şekil verilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması' talebini reddetmesiyle ilgili, "Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Bu durumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmelidir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, geçen hafta bir yandan 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonlandığını ve yaz tatili başladığını, diğer yandan da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapıldığını hatırlatarak, "Hayat, okulla-ev arasında gidip gelen rutin bir güzergah değildir. veya hayat sadece eğlenme, gezme, yeme, içme ve sefa sürme bohemliğinden ibaret de görülmemelidir. Her şeyi tadında ve kıvamında yapmak, bir anlık aymazlıkla koca bir hayatı kuru ve yaprak dökmüş bir ağaca çevirmekten sakınmak lazımdır. Unutulmasın ki, sınavlar gelip geçer, okullar biter gider, kaldı ki hayat gelip geçiyor, varla yok arasında bitmeyen salınım süreklilik içinde devam ediyor. Geçmişte hüzünle alınan karneler, kaygıyla girilmiş sınavlar, bir zaman sonra yalnızca tebessümle hatırlanıyor. Mesele karnenin muhtevası, notların düşük ya da yüksekliği değil, onu alan iradenin saf gönlü, samimi terbiyesi, insani ve vicdani tecelli seviyesidir" dedi.

Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, seçime girmediği gerekçesiyle HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebinin AYM tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Geçmiş günlerde Anayasa Mahkemesi'nin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulunduk. Anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Bu durumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmelidir. Milli düşünceye sahip, vatanını seven bir anlayışla Anayasa Mahkemesi'nin faaliyetlerini sürdürmesi gerekir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin, Anayasa Mahkemesi kadar önemli bir kurumudur. Cumhuriyet başsavcısının uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, haddizatında yargı müessesesini dikkate almıyor demektir. Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısını dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım" diye konuştu.