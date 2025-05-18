Bahçeli: Türkiye Terör Musibetini Gündeminden Söküp Atacak

Bahçeli: Türkiye Terör Musibetini Gündeminden Söküp Atacak
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terör sorununu çözeceğini ve bölgedeki gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini dile getirdi.

Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti bölücü terör musibetini gündeminden söküp atacaktır. Statüko kaybetmiş, ezberler bozulmuş, tabular birer birer devrilmiştir. 27 Şubat İmralı çağrısıyla kabuğunu kıran, 10 Mart'ta PYD/YPG'nin silahları Suriye Arap Cumhuriyeti'ne teslim etmeyi, yeni yönetimin kurumlarına entegre olmayı bir mutabakat zaptıyla kabule dayanan, 12 Mayıs'ta ise PKK'nın silah bırakma ve fesih işlemini teyit eden zincirleme gelişmeler Türkiye ve bölge ülkeleri adına çok hayırlı adımlardır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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