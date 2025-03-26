Bahçeli: Sokak Anarşisi ve Fitne Kampanyaları Üzerine Açıklama
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanının annesine yönelik küfürlerin sokaklara çıkan bazı grupların niyetlerini gösterdiğini dile getirerek, fitne ve dedikodu kampanyalarının tedavi sürecini nasıl etkilediğini vurguladı.
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika