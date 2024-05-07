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Bahçeli: Netanyahu'nun Refah'a operasyon tehdidi müzakere sürecini dinamitlemektedir

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MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Refah'a operasyon tehdidinden geri adım atmamasının müzakere sürecini tehlikeye attığını belirterek, Netanyahu'nun bu tutumu için insanlık ve hukuk namusunun gerektirdiği bedeli ödemesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli: "Refah'a operasyon tehdidinden geri adım atmayan Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur."

Kaynak: AA / Politika

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