Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de onay verdiği, kadınlara ve çocuklara yönelik ağır suçlarda indirimlerin kaldırılmasını ve cezaların artırılmasını öngören kanun teklifini Meclis'e sundu.

  • MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen ağır suçlarda ceza indirimlerinin kaldırılması ve cezaların ağırlaştırılması için kanun teklifi sundu.
  • Teklif, iyi hal, tahrik ve pişmanlık indirimlerinin tamamen kaldırılmasını ve ceza üst sınırlarının artırılmasını içeriyor.
  • Teklif, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla hazırlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi kampüsünde yaşanan kadın cinayetinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne "Kadınlara ve Çocuklara Karşı İşlenen Ağır Suçlarda Ceza İndirimi Uygulanmamasına ve Cezaların Ağırlaştırılmasına Yönelik Kanun" teklifi sundu.

İNDİRİMLER TAMAMEN KALKIYOR, CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

Ersoy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan olayın toplumda derin bir üzüntüye neden olduğunu belirterek, söz konusu suçlarda artık caydırıcı önlemlerin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Hazırladıkları teklifin, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarda iyi hal, tahrik ve pişmanlık indirimi gibi hafifletici nedenlerin tamamen kaldırılmasını içerdiğini belirten Ersoy, bu suçların ceza üst sınırlarının artırılması ve yargı süreçlerinde mağdurun değil suçlunun davranışlarının esas alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

BAHÇELİ'NİN DE ONAYIYLA HAZIRLANDI

MHP'li Ersoy, teklifin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de onayıyla hazırlandığını dile getirerek, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda adaletin en ağır şekilde tecelli etmesi gerektiğini söyledi.

Toplumun artık hafifletici sebepler değil, gerçek adalet görmek istediğini belirten Ersoy, kanun teklifinin yasalaşma sürecini yakından takip edeceğini ve bu konuda kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

Ersoy'un açıklaması şu şekilde;

