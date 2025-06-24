Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj

Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj
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Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj
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5 ay sonra partisinin grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozet dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozetin üzerinde "Tanrı Türk'ü Korusun" yazdığı görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay aradan sonra partisinin Meclis'teki grup toplantısında katıldı. Bahçeli, TBMM grup toplantı salonuna girdiğinde alkışlarla karşılandı.

Yaklaşık yarım saat süren grup toplantısında Bahçeli, açılım ve İsrail-İran gerilimine ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız" dedi. İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir" diye konuştu.

YÜZÜGÜ VE ROZETİ DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli konuşmasında bu mesajları verirken taktığı yüzük ve rozet dikkatli gözler kaçmadı. Bahçeli'nin, 5 ay aranın ardından katıldığı grup toplantısında, üzerinde "Tanrı Türk'ü Korusun" yazılı rozet ve yüzük taktığı görüldü.

Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj

Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Keşke birazcık da Türklüğünü hatırlasan.

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Haber Yorumlarıİrfan Karlıdağ:

Tanrının türlü koruması için ilk önce tarikatlara, cami kürsülerinden milletin içine fitne sokmaya çalışan hocalara operasyon yapılması lazım

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bu PÜSKEVİT'in B.O.P. eşbaşkanı "RECEP" le birlikte yaptıklarını hatırlamamız gerekiyor : Ocak-2024'te Filistin'de öldürülen Müslümanların sayısı 20,000'i geçmiş olmasına rağmen, "RECEP" ve PÜSKEVİT 2-Mayıs-2024'e kadar İSRAİL'Lİ KATİLLERLE TİCARETE devam ettiler, İSRAİL'Lİ KATİLLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA devam ettiler....... ve Yemen'deki KAHRAMAN HUSİLERİN ve İRAN'ın yaptıkları (ve "RECEP" ve PÜSKEVİT'in "YAPMADIKLARI") "RECEP" ve PÜSKEVİT'in "gerçek yüzünü" ortaya çıkarmıştır.....

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Haber YorumlarıOguz Oztekin:

Bıktık bunu yüzüğünden rozetinden

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Haber YorumlarıKara_kalem:

DAHA ÖNCE BİR ÇOK HABERDE TANRI KELŞMESİNİ KULLANILDIĞI ZAMAN YORUM YAPAN İSLAMCI EMBESİLLER ORTAĞINIZ SÖZ İLE SÖYLEMEMİŞ BOYNUNA VE PARMAĞINA TAKMIŞ NE OLDU YORUMLRINIZ NEREDE AŞIRI İSLAMCILAR HADİ YORUMLRA

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