Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
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Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun milliyetçilik söylemini sert sözlerle eleştirdi. Yıldırım, "Şimdi sen, PKK'nın ve HDP'nin oylarıyla Meclis'e gireceksin, PKK silah bıraktı diye neredeyse çıldıracak hale geleceksin. Sonra da bunun adına 'milliyetçilik' diyeceksin. Bu olsa olsa Müsavat milliyetçiliği olur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekti. Yıldırım, Dervişoğlu'nun milliyetçilik söylemini sert bir dille eleştirdi.

"PKK SİLAH BIRAKTI DİYE..."

Yıldırım, yaptığı açıklamada Dervişoğlu'nu terörle mücadele üzerinden eleştirerek, "Şimdi sen, Pkk'nın ve HDP'nin oylarıyla Meclis'e gireceksin, PKK silah bıraktı diye neredeyse çıldıracak hale geleceksin. Sonra da bunun adına 'milliyetçilik' diyeceksin" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ADI MÜSAVAT MİLLİYETÇİLİĞİDİR"

Sözlerinin devamında Yıldırım, bu yaklaşımın milliyetçilikle bağdaşmadığını savunarak, "Bu olsa olsa Müsavat milliyetçiliği olur. Bu da yeni çıktı!" sözleriyle tepki gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Bayat:

ha ha ha

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

müsavat ne ya ? müsvette gibi birsey mi ciddiye alıp cevapla Ma reis

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