Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de bozkurt selamı veren vatandaşa aynı şekilde karşılık verdi.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partiler çalışmalarına devam ederken siyasi parti liderleri de her gün ayrı bir şehirde miting yapmaya başladı.
Son olarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Eskişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Miting alanına giderken, seçim otobüsünden halkı selamlayan Kılıçdaroğlu'nun bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu, kendisine bozkurt selamı yapan vatandaşa bozkurt selamıyla yanıt verdi.
Bu harekete son dönemlerde Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yönelten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği ise merak konusu oldu.