Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Haber Videosu

MHP lideri Bahçeli, PKK'nın feshi sonrası TBMM'de "Milli Birlik Dayanışma" komisyonu kurulması çağrısında bulunmuştu. TBMM Başkanı Kurtulmuş çağrıya "Hep beraber sürece omuz vereceğiz" sözleriyle yanıt verirken AK Parti adına ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya'dan geldi. Sarıkaya "PKK silah bırakmadan diğer aşamalara geçilmesinin doğru olmadığı kanısındayım" dedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni sürece ilişkin de önemli mesajlar verdi. Bahçeli "Bölücü terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.

BAHÇELİ'DEN KOMİSYON ÇAĞRISI

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısı ile "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Gazi Meclis'te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: TÜM SİYASİ PARTİLER OMUZ VERECEĞİZ

Bahçeli'nin "komisyon" önerisi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Şırnak'taki Gabar Dağı'nda düzenlenen 19 Mayıs etkinliğine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt gecikmedi. Kurtulmuş "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz. Komisyonun nasıl olacağı konuşulur" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıtAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya.

AK PARTİLİ SARIKAYA: ÖNCE PKK SİLAH BIRAKMALI

"Komisyon" çağrısına AK Parti cephesinden ilk yanıt ise Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya'dan geldi. Katıldığı NTV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıkaya "Süreçlerin aşama aşama ilerlemesi gerekiyor. Siz belli bir aşamadaki bir süreci bir sonraki aşamaya evirirseniz o aşamada yapılması gereken işlemler tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçmenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Silahların bırakılmış ve teslim edilmiş olması ve Türkiye'den herhangi bir tehdit unsuru oluşmadığı net olarak MİT tarafından ilgili kurumlara iletilmiş olması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen kararını en yakınına açıkladı
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAlkurt:

Gozumden ve Türk Milletinin gozunden dustunuz..Ekonomiyi duzeltemediniz, ev, araba gida fiyatlari..vs almis basini gidiyor. Serbest piyasayi kaldirin, sözde bir iki markete bir gunluk Ceza vermekle olmuyor. Yonetemiyorsaniz lutfen Istifa edin

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Artik hicbirsey soylemek istemiyorum

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

ev kirası asgari ücreti geçmiş . bizimkilerde gündemi nasıl degiştiririz vay silah bırakılsın vay komisyon toplansın. millet aç aç

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

sizlerin gerçekten adil düşünme yetinizi yitirdiğiniz kanaatindeyiz millet olarak hergün yeni bir şok dalgası ile uyanır olduk Ülke olarak tımarhaneye çevirdiğiniz şu ortamda yaşamak zorunda kaldık dilerim yaptığınız yılanlıklar ayağınıza dolansın ...lütfen gidin artık ..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

adam bilhassa son iki yilda ülkeyi tek basina sadece kendi aldigi kararlarla yönetme yoluna girdi cok öncedende ohal sayesinde meclisi es gecti halkida mecliside buna alistirdi bakan dedigi aslinda mevcut anayasamiza göre atadigi veya attigi saray sekreterlerini meclise degil kendine karsi sorumlu yapti al maasini bak keyfine kafasindaki 600 halka hayiri olmayan fuzuliler duyarsiz halk danistay yargitay anayasa mahkemesinin hali adami tepeden inme kararlarla torba yasalarla falan bu yola soktu.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu

Son İBB operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde

Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.