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Bahçeli'nin FETÖ elebaşı ile ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği toprak yok. Dileğim cehennemde ebediyen yanması" ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Cahile meydanı boş bırakırsan ayaklar, kendini baş oldum sanır. Baş olan ayaklar tek dursun, akıllı olsun, ayranımızı kabartmasın, asabımızı bozmasın, milletin sabrını yanlışa yormasın, bayramlık ağzını da daha fazla açtırmasın. Yapılan hiçbir kötülük, kimsenin yanına kalmaz.

"DİLEĞİM CEHENNEMDE EBEDİYEN YANMASIDIR"

FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Allah'a hesap vermek üzere öldü gitti, dileğim ihanetini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur."

Bahçeli'nin FETÖ elebaşı ile ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Politika Türkiye Gündem Terör MHP

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Yorumlar (8)

Fatih Erdem:

Bizde halk olarak sayın Bahçeleyi ayakta alkışlıyoruz

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Ert:

bu salon ayağa kalkıp şakşak lamaktan başka ne işe yarıyor)

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oguz:

valla söylemlerinizle yaptıklarınız nedense uyuşmuyor

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Selcuk Yenice:

Alkışlayanlar utanın .Bahçeli utanmıyor artık

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sade vatandaş:

zaten onunla arası bozulmasa püsküllü biri gibi onuda cami avlusuna gömerlerdi siz siz olun cami avlularına gömülenlere imrenmeyin yeterki ameliniz iyi olsun kul devlet millet yetim hakkı yiyerek devletin milletin malını israf edip çalıp çırpıp eşe dosta yandaşa peşkeş çekmişseniz inanın size türbede yapsalar öte yanda hiç şansınız yok Allahın en güzel kulu en iyi yere gömülen değil ameli en iyi olandır

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Tutankamon Hoca:

Sen onları boş ver sana kalacak mı bakalım başka bir çocuk katilini bebek katilini meclise getirip konuşturmaya çalışıyorsun

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Sebahattin Yakar:

vallahi bahceli salondakilerekufretseyine alklslarlar

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