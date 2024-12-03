Bahçeli'nin Fetih Suresi Yazılı Yüzük ve Rozeti Dikkat Çekti

Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı Fetih Suresi'nin yazılı olduğu yüzük ve rozet dikkat çekti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de partisinin grup toplantısında taktığı Fetih Suresi'nin yazılı olduğu yüzük ve rozet dikkat çekti.

MHP Lideri Bahçeli'nin, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında taktığı Fetih Suresi'nin yazılı olduğu yüzük ve rozet dikkat çekti.