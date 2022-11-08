AK Parti'nin HDP ziyaretini "doğal" karşılayan Bahçeli'nin 9 ay önceki konuşması yeniden gündem oldu

AK Parti'nin HDP'ye yaptığı ziyarete ilişkin suskunluğunu bozan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gayet doğal ve doğru bir adımdır." ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Bahçeli'nin 9 ay önce yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere partilerle temasa geçen Ak Parti, bu kapsamda HDP'yi de ziyaret etmişti. Herkes bu adıma Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nasıl tepki vereceğini merak ederken, Bahçeli bugün grup toplantısında ziyarete ilişkin konuştu.

"GAYET DOĞAL VE DOĞRU BİR ADIMDIR"

Bahçeli, "Ak Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflistir. Bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de aynısıdır. Biz çözümün nasıl olacağına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

9 AY ÖNCEKİ KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Ancak bu açıklamanın ardından Bahçeli'nin 9 ay önce yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Bazı kullanıcılar Şubat 2021'de yapılan açıklama ile bugün yapılan açıklamayı karşılaştırarak iki farklı söyleme dikkat çekti.

9 AY ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Bahçeli 9 Şubat 2021 tarihinde CHP'nin HDP ile yaptığı görüşmeyi eleştirerek, "CHP'nin HDP ile görüşmesi demek, PKK ile teması demektir" ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar Bahçeli'ye şöyle tepki gösterdi: