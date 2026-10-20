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Bahçeli: "Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacaktır. Bunlar aklanma, arınma fırsatı olarak değerlendirilmelidir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı