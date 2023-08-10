Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel iktidar çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel iktidar için çağrıda bulundu. Bahçeli'nin mesajı sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti'ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısında bulundu.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya üzerinden, Genel Başkan Bahçeli'nin bir televizyon programına gönderdiği mesajı paylaştı.

Bahçeli'nin 1 Ağustos 2019'da sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladığını ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere çağrıda bulunduğunu hatırlatan Özdemir, Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" şeklinde yeni bir çağrı ilettiğini kaydetti.