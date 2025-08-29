Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog

Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog
TBMM kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Kameralara da yansıyan diyalogda CHP'li Kaya'nın Bahçeli'ye "Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer, sağlıklıdır demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce memnuniyetimi ifade etmek istedim" dediği görüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazze gündemiyle olağanüstü toplandı. Meclis oturumunda İsrail'e yönelik tepkiler dile getirilirken; kuliste de ise dikkat çeken anlar yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLDEN BAHÇELİ'YE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

TBMM kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TOKALAŞTI

Öte yandan oturumun dikkat çeken bir diğer anı ise siyasi liderler arasındaki tokalaşma oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm parti gruplarıyla tokalaştı.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
