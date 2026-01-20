Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'deki Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri arasına davet etmesine yanıt verdi. Bahçeli, "Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır" dedi.

"BARIŞ KURULU'NUN BAŞKANI ERDOĞAN OLMALI"

Bahçeli konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimize sesleniyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Hepinizi Cenabı Allah'a emanet ediyorum. Son bir cümle söylüyorum: Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye'dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz. Sağ olun, var olun."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'de güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini yürütecek Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri arasına davet etmişti. Teklifi kamuoyuyla paylaşan İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 'Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) destekleme kararı almıştır.

Bu doğrultuda, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması ile yeniden inşa sürecinden sorumlu olacak Barış Kurulu ve ilgili yapılar oluşturulmaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup ileterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'na kurucu üye sıfatıyla katılmaya davet etmiştir."