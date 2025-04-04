MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
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Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere "Bozkurt" selamıyla karşılık verdi

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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 66 gündür görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası MHP Genel Merkezi'ne gitti. Burada yüzlerce partilinin "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarına Bahçeli "Bozkurt" selamıyla karşılık verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 66 gün sonra ilk kez görüntü verdi. İlk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden Bahçeli'ye partililer yoğun destek verirken sonraki durağı ise MHP Genel Merkezi oldu.

ÇALIŞMA ODASINA HAREKET ETTİ

Yüzlerce MHP'linin karanfil ve güllerle MHP Genel Merkezi önünde karşıladığı Genel Başkan Devlet Bahçeli kalabalığın arasından çalışma odasına hareket etti.

Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

"HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ"

Yoğun bir gazeteci topluluğu tarafından anbean takip edilen Bahçeli, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan partililere "Bozkurt" selamıyla karşılık verdi.

Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

O ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

MHP Genel Merkezi önü sloganlarla inlerken, Bahçeli'nin dakikalarca bozkurt işareti yaptığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Apocu hareket engellenemez

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