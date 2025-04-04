Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere "Bozkurt" selamıyla karşılık verdi
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 66 gündür görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası MHP Genel Merkezi'ne gitti. Burada yüzlerce partilinin "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarına Bahçeli "Bozkurt" selamıyla karşılık verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 66 gün sonra ilk kez görüntü verdi. İlk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden Bahçeli'ye partililer yoğun destek verirken sonraki durağı ise MHP Genel Merkezi oldu.
ÇALIŞMA ODASINA HAREKET ETTİ
Yüzlerce MHP'linin karanfil ve güllerle MHP Genel Merkezi önünde karşıladığı Genel Başkan Devlet Bahçeli kalabalığın arasından çalışma odasına hareket etti.
"HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ"
Yoğun bir gazeteci topluluğu tarafından anbean takip edilen Bahçeli, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan partililere "Bozkurt" selamıyla karşılık verdi.
O ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI
MHP Genel Merkezi önü sloganlarla inlerken, Bahçeli'nin dakikalarca bozkurt işareti yaptığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.