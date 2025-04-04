Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 66 gün sonra ilk kez görüntü verdi. İlk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden Bahçeli'ye partililer yoğun destek verirken sonraki durağı ise MHP Genel Merkezi oldu.

ÇALIŞMA ODASINA HAREKET ETTİ

Yüzlerce MHP'linin karanfil ve güllerle MHP Genel Merkezi önünde karşıladığı Genel Başkan Devlet Bahçeli kalabalığın arasından çalışma odasına hareket etti.

"HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ"

Yoğun bir gazeteci topluluğu tarafından anbean takip edilen Bahçeli, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan partililere "Bozkurt" selamıyla karşılık verdi.

O ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

MHP Genel Merkezi önü sloganlarla inlerken, Bahçeli'nin dakikalarca bozkurt işareti yaptığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.