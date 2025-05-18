Bahçeli'den Terörsüz Türkiye İçin TBMM'ye Komisyon Önerisi

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye İçin TBMM'ye Komisyon Önerisi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye için TBMM'de siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulmasını önerdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Terörsüz Türkiye) Önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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