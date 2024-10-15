Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

NUMAN KURTULMUŞ'A SERT SÖZLER

Anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Anayasa'nın 3. maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım devlet millettir, millet devlettir. Devleti milletten ayırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. ikisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek zaman zaman da çatıştırmak büyük bir ihanettir. Devleti milletten ayırmak milleti de devletten ayırmak büyük bir şuursuzluktur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmış sözün hükmü hepten aşınmıştır. İsrail şiddetin bütün düğmelerine basmıştır. İsrail öyle bir aşamaya gelmiştir ki bir yanda Birleşmiş Milletler Genel Başkanı'nı istenmeyen adam ilan etmiş ve bir terör örgütüne dönüşmüştür. İsrail Maliye Bakanı vaadedilmiş topraklar hayalini sıralarken Mısır Suudi Arabistan'ı rencide etmiştir. Akan kana seyirci kalınamaz. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı suçlular adalet önünde yargılanmalıdır. İsrail, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çok ciddi bir güvenlik tehdididir. CHP'nin gelişmeler karşısındaki ciddiyetsiz ikircikli tavrı çok ciddi bir problemdir.

'NORMALLEŞME' ÇIKIŞI

Normalleşme takıntısı olanlara diyorum ki geçin bunları geçin, siyasi tarihimize bakın. CHP'nin gelişmeler karşısındaki ciddiyetsiz ikircikli tavrı çok ciddi bir problemdir. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz. Meclis'te yapılan kapalı oturumdan sonra Özgür Beyin açıklamaları büyük bir hezeyandır. CHP'nin baktığı yer milli bir bakış değildir. CHP'nin makul bir pozisyon alacağı günleri bekleyeceğiz.

"FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAKA TANINMALIDIR"

Dünyanın geneli bıçak sırtındadır. Çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Lübnan'daki vatandaşlarımızın zamanında tahliyesi, teselli eden bir gelişmedir. MHP hem içimizde, hem de dışımızda barış kuşağının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka tanınmalıdır.

"ÇATIŞMANIN SONU YOKTUR"

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımız zamanında tahliyesi milletimizi teselli eden bir gelişmedir. MHP, hem içimizde hem de dışımızda barış havasının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Çatışmanın sonu yoktur. 1967 sınırları temelinde bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Siyaset, etrafı kordonla çevrilmiş ring alanı, siyasetçiler de boksör değildir. Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem, milletim; sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır.

"DEM PARTİ'YE UZATTIĞIM EL..."

Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, arası, ortası, şurası, burası yoktur. Bölücü terörün kökü kazınmalı, bin yıllık kardeşlik pekişmelidir. DEM Parti'nin uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamından uzak durması herkesin hayrınadır. Türk-Kürt kardeştir, araya giren kalleştir, kamburdur, kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur."